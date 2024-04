SERVIR A DEUS OU AO DINHEIRO: CARGO PÚBLICO DE LIVRE NOMEAÇÃO E CONTRAÇÃO NÃO É LUGAR DE PASTORES

A bíblia sagrada nos revela no livro de João 21.15–17 uma conversa curiosa entre Jesus e apóstolo Pedro. A conversa começa com uma pergunta direta de Jesus a Pedro: “Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ao que Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo”.

Surpreendentemente Jesus repete a pergunta: “Simão, filho de João, tu me amas”? Ao que Pedro responde “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”.

E então, Jesus faz a mesma pergunta pela terceira vez: “Simão, filho de João, tu me amas”? Se estivéssemos lendo esse texto pela primeira vez na vida, provavelmente teríamos a mesma reação de Pedro. “Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: “Tu me amas”? (v. 17).

Pois bem,

Então, sou levado a considerar que, talvez a maior questão aqui não seja “Tu me amas”, mas “apascenta, pastoreia minhas ovelhas”.

O que Jesus está ensinando a Pedro é: Pedro, se você me ama como está dizendo que ama, porque está aqui, fazendo o que você fazia antes de eu te chamar, ou seja, trabalhando de pescador. Eu te convoquei e te treinei para você se tornar um pastor da Igreja, para dedicar sua vida a apascentar as minhas ovelhas… “segue-me” (21.19).

Não é pecado comparar a história de Pedro com a vida real e atual cenário politico, onde temos visto homens, que um dia atenderam à convocação de Deus para pastorear o rebanho, retornarem aos cuidados de uma vida secular, priorizando um cargo público de secretário de governo, nomeação de primeiro escalação ou contratação no setor público.

Estes, que trocaram a igreja do Senhor, buscando uma formação por puro status ou chefia de setor e se dar bem, enquanto tentam, paralelamente, levar à frente o ministério pastoral, sem unção, sem graça, sem Deus, sabendo que mais cedo ou mais tarde prestará contas com o senhor.

Já dizia Bonhoeffer: “De que valem os mestres da lei, os fariseus e pregadores, se faltam pastores? … O bom pastor luta por seu rebanho…. Sabe de seus problemas e de suas fraquezas. Cura as feridas. Dá de beber.

A ordem do Senhor para os pastores de hoje ainda é a mesma que foi dada a Pedro séculos atrás: apascenta as minhas ovelhas. Em Matheus: 6:-24 Jesus disse: “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”.

O que se ver hoje em Guamaré é o maior de muitos esfriando em virtude da politica ter invadido muitas igreja, poéticos que oferecendo empregos e benefícios a pastores e lideranças em troca de apoio e votos.

Quando não é o próprio pastor que tem um cargo público, é a esposa, filhos ou parentes que são empregos em troca do trabalho em mão dupla. Recentemente um pastor foi transferido da cidade porque os membros que tem compromisso com Deus já não suportaram mais tanta aberração com a igreja do senhor.

NOTA DO BLOG

Oremos meus irmãos, mas oremos com fé e com muito fervor! Se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos juntos orando mover o céu com nossa oração.

Deus não é vingativo e punitivo, mas um dia todos terão que prestar contas diante Dele. Ele é um Juiz justo e misericordioso, que nos dá ainda oportunidade de arrependimento e mudança de vida. (Rom: 14:12).