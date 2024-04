SESSÃO DA CÂMARA: “RATOS E CORRUPTOS, VIDAS PERDIDAS, CORAÇÃO DE PEDRA E O POVO PEDINDO ESMOLAS”

O portal assistiu e ouviu atentamente cada oratória dos vereadores de oposição na sessão ordinária desta terça-feira (16). A sessão foi quente, tendo os vereadores Tiago Luís, Edinor Albuquerque, Diego de Lisete e Leandro Felix usado a Tribuna da Casa do Povo para enfatizar uma parcela da situação municipal de momento.

Dentre as falas foi destaque a crítica situação administrativa do município e o abandono do governo ao povo, com destaque: Policiais militares com diárias atrasadas desde fevereiro; Alimentação dos policiais e guardas municipais cortadas; Veículos locados recolhidos por falta de pagamento; Desrespeito do Poder Executivo em sancionar leis aprovadas no Legislativo há quase 1 ano; Reforma da Unidade Básica de Santa Paz, com recurso de emenda sem início da obra; Casa de Apoio com o povo bebendo água da torneira;

Ainda, se registrou forte resistência e críticas diretas ao Vereador Gustavo Santiago que tem dedicado seu tempo no legislativo a atacar o ex-Prefeito Adriano Diógenes, elegendo e priorizando como se tal fosse o problema de Guamaré, tentando fechar os olhos do povo as gravíssimas dificuldades e omissões do executivo municipal.

Assim, sobrou-lhe questionamentos e acusações, em especial, quanto a sua oposição de 10 anos, onde não se registrou um único movimento em desfavor dos seus adversários e em defesa do povo, nem se notabilizou qualquer aporte de recurso para ajudar o município. A figura sustentada pelos parlamentares de oposição, é que para o Vereador Gustavo Santiago os problemas de Guamaré se acabaram após sua adesão ao governo

Veja na íntegra e em vídeo a sessão e as oratórias dos parlamentares da oposição e situação e façam suas conclusões:

