SISTEMA BIOMÉTRICO DO DETRAN FICA FORA DO AR E AFETA SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) informa que, devido a uma inconsistência no sistema geral de coleta biométrica, os serviços de habilitação estão temporariamente indisponíveis. Assim que o sistema for restabelecido, será comunicada a retomada dos atendimentos.

A interrupção afeta serviços como renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abertura de processos de habilitação e exames teóricos e clínicos. Os exames práticos para obtenção da CNH continuam normalmente, assim como os atendimentos para quem já havia iniciado processos em uma das unidades do Detran.

Os serviços relacionados a veículos, como vistoria, transferência veicular, junta médica e recursos de infrações, seguem funcionando sem interrupções.

As equipes de Tecnologia da Informação estão trabalhando intensivamente para resolver o problema o mais rápido possível.