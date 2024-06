SITUAÇÃO E OPOSIÇÃO: A CORDA ARREBENTA SEMPRE DO LADO MAIS FRACO!

Passei esse tempo todo no meu silêncio sem me manifestar sobre a acusação que me foi feita e tornado público no ano de 2023. Tempo suficiente para que eu pudesse refletir onde errei e acertei, condição que me fez permitir seguir os caminhos para distante de uma possível penalidade injusta, pois a corda arrebenta sempre do lado mais fraco.

Porém, diante dos repost de prints desta matéria nas redes sociais e grupos de WhatsApp, publicada pelo Jornal de Fato, intitulado: “MP pede condenação de ex-prefeito e de blogueiro por desvio de recursos públicos”. Hoje, sinto-me na obrigação de tecer algumas considerações para aqueles que me conhecem e conhecem minha família e, principalmente para aqueles leitores que tiram um pouco de seu tempo para acompanhar as matérias do blog, em especial, aos meus amigos e admiradores, minhas singelas explicações.

Desde o momento que fui acusado, vejo pessoas situacionistas e oposicionistas se aproveitando da acusação para atacar o ex-prefeito Hélio Willamy, e em especial, este blogueiro, sem conhecer o processo em sua essência.

Contudo, esses não conhecem os males e as benesses que todas as ações humanas repercutem em nossa vida. Desde quando fazia parte da base governista fui injustiçado e desrespeitado, perdi pessoas que julgava amigos. Ao sair, ganhei amigos verdadeiros e forjei tantas outros que mesmo dentro do governo continuam me respeitando, mesmo que diante de opções políticas diversas, tudo por uma simples razão: me conhecem e sabem que eu sempre desejei o bem, o melhor para Guamaré.

Pois bem.

Quando decidi sair do governo, sai pela porta da frente, sem mágoas, para ter minha liberdade, cuidar da minha saúde mental e corporal. Não sai para ingressar em nenhuma sigla ou grupo político, não sou candidato a prefeito, a vice e muito menos a vereador.

Como imprensa sempre defendi a imparcialidade, embora como cidadão eu tenha meu direito de escolher o caminho a seguir.

Existe sim senhores e senhoras, uma acusação do MP que foi denunciado por dois vereadores em 2016, hoje um com mandato e outro sem mandato, um querendo permanecer e outro querendo voltar, mas que sustentaram imputações em sua grande parte inverdades, mas, que levaram o órgão ministerial a me representar. Sobre esses personagens, falaremos no momento oportuno.

Contudo, é preciso reforçar que moro e resido na cidade, tenho residência própria, sou um cidadão de bem e conhecido por todos, o que se estende a minha família e o que me entrega a tranquilidade para o exercício da defesa, confiando em Deus, pois nunca tive medo de Justiça, mas sou inquieto quando o assunto é injustiça.

Asseguro que irei me defender, acredito que o ex-prefeito Hélio certamente irá também e, ao final, a justiça irá julgar.

Ressalto, que nenhum resultado não irá atrapalhar minha jornada, essa que se iniciou bem cedo e, que teve apenas um traço em dezembro de 2023, quando decide entregar o cargo que ocupava no governo, esse que por sinal, nunca me impediu de fazer cobranças e reivindicações em prol do povo, mesmo sabendo que cada matéria eu pagava um preço pelo desprezo e outro pela exclusão, direta ou diretamente.

Por vezes, imagino que minha decisão não foi bem digerida. Assim, preciso é relembrar que, naquela data postei uma carta ao público, externando minha saída e os motivos que me levaram a decisão. Ao ler, espero que não fique mais nenhuma dúvida quanto a minha decisão:

Clique aqui e veja a matéria na integra:

https://guamareemdia.com/fecham-se-as-cortinas-apagam-se-as-luzes-e-o-helio-em-dia-termina-seu-ciclo/