SKATE PARK MACAU: NOVA PISTA COLOCA MACAU DE VOLTA AO CIRCUITO NORTE RIO-GRANDENSE DE SKATEBOARD

Dividido em três etapas, o Circuito Norte Rio-grandense de Skateboard desembarca na cidade de Macau, neste sábado (27), reunindo atletas da modalidade olímpica, nascidos nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

A competição ocorre, depois da intervenção da prefeitura com a reconstrução da pista de skate, adaptada as novas normas da Federação Norte Rio-grandense de Skateboard-FNSK. A obra foi entregue pelo prefeito José Antônio de Menezes em maio de 2024.

Construído com recursos próprios do orçamento municipal, o Skate Park de Macau, teve projeto e assessoria técnica especializada de Claudionor Souza, atual presidente da FNSK. “O o prefeito José Antônio foi visionário há 20 anos atrás, quando construiu essa pista e hoje devolve de volta ao skatista e amantes do skateboard”, declarou Claudionor.

Com atletas competidores nas idades, entre os 16 e 30 anos, o circuito na etapa Macau será disputado nas categorias: Iniciante Feminino Sub 16, Iniciante Masculino Sub 16, Amador Feminino, Amador Masculino, Master Masculino 30+ e Atleta FNSK, além de iniciante idade máxima 16 anos, Amador livre de idade e Master idade mínima de 30 anos. A Prefeitura de Macau é parceira do evento que conta ainda com apoios da iniciativa privada.