Sonho alcançado: 15 professores são empossados pela Prefeitura de Macau

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Prefeitura de Macau realizou a cerimônia de posse dos primeiros 15 servidores da Educação, que foram aprovados no concurso público nº 001/2024, para o preenchimento de vagas no quadro de servidores do município.

A cerimônia, realizada na sala de reuniões do Palácio João Melo, contou com a presença do vice-prefeito Rodrigo Aladim e dos secretários municipais de Educação e Cultura e Administração, Suely Miranda e Eriberto Freire, respectivamente.

Durante sua saudação, o vice-prefeito Rodrigo Aladim destacou a importância da educação para formar cidadãos e também a missão dos professores dentro da administração municipal, que vem investindo não apenas em infraestrutura dos equipamentos educacionais, mas também, na formação dos servidores que atuam na rede municipal de educação.

Hiannay de Freitas, aprovada para o cargo de professora de artes foi a primeira docente a assinar o termo de posse e agradeceu pela oportunidade de ingressar no serviço público. O vice-prefeito Rodrigo Aladim destacou o compromisso da atual gestão com o pagamento do servidor público em dia e elencou outros benefícios, como o calendário de pagamento e a reestruturação de toda a rede de ensino.

Logo após a assinatura do termo de posse na sede do Poder Executivo, os novos professores do quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura foram encaminhados para se apresentarem nas escolas e consequentemente assumirem as salas de aula.