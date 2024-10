SOUZA CONQUISTA VITÓRIA IMPORTANTE NO TRE/RN E VAI ASSUMIR A PREFEITURA DE AREIA BRANCA

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira (22), a candidatura de Souza (União Brasil) à prefeitura de Areia Branca. O processo foi relatado pelo juiz Marcelo Rocha, e a decisão garante que Souza está apto a ser diplomado e tomar posse como prefeito em 1º de janeiro de 2025.

Nas eleições de 6 de outubro, Souza venceu com 9.710 votos, superando seus concorrentes Dr. Bruno (MDB), que obteve 8.608 votos, e Pedro do Atum (Republicanos), com 254 votos.

Antes dessa decisão, Souza já havia conseguido suspender sua inelegibilidade por meio de uma liminar concedida pela desembargadora Berenice Capuxu, dois dias antes do pleito.

Ele havia sido condenado em maio pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça por improbidade administrativa, referente a um processo licitatório quando foi prefeito entre 2010 e 2012.

No entanto, a defesa firmou um acordo com o Ministério Público, homologado pela Justiça, que permitiu o prosseguimento de sua candidatura.

As informações são do Blog Saulo Vale.