STÊNIO ROQUE INICIA CAMPANHA EM JANDAÍRA COM ADESIVAÇO COM CENTENAS DE CARROS E MOTOS

O candidato a prefeito de Jandaíra, Stênio Roque (PP), iniciou sua primeira movimentação de campanha com um grande adesivaço. Centenas de carros e motos aplicaram o adesivo azul no último domingo (18), para demonstrar espontaneamente o desejo de mudança que cresce com o projeto oposicionista de Stênio Roque na disputa pela Prefeitura de Jandaíra.

O adesivaço iniciou a agenda de Stênio e Samuel (candidato a prefeito e vice-prefeito, respectivamente), que nesta semana intensificarão as visitas e agendas de caminhadas pelas ruas de Jandaíra. Lideranças políticas e comunitárias, além de candidatos a vereadores já confirmaram presença nas movimentações da semana.

Em pleno início de campanha eleitoral, o nome de Stênio já pontua nas últimas pesquisas registradas como 2º colocado nas intenções de votos.

Importa destacar que, enquanto os demais candidatos estagnaram, Stênio é o candidato que vem crescendo em todos os cenários.