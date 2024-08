STÊNIO ROQUE REALIZA A MAIOR CONVENÇÃO OPOSICIONISTA DA HISTORIA POLITICA DE JANDAÍRA

Na noite da ultima sexta-feira (02), o município de Jandaíra vivenciou a maior Convenção Partidária oposicionista da história política do município para homologar os nomes de Stênio Roque e Samuel Batista, para prefeito e vice-prefeito, juntamente com sua nominata de vereadores nas eleições municipais de 06 de outubro.

Com o apoio do deputado federal João Maia e o deputado estadual José Dias, a presença de lideranças estaduais e grande quantidade de apoiadores lotaram o D’Mell Recepções e Eventos, dando o tom do início da campanha eleitoral 2024. Com discursos alinhados, Stênio e Samuel Batista, falaram da necessidade da mudança pela qual Jandaíra necessita com uma escolha acertada para não retroceder ainda mais.