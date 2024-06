SUB 16 E SUB 19 DO PORTO E MAR/CCBV DE MACAU BRILHAM NA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DE BASE EM CAICÓ

Os jovens atletas do futsal macauense brilharam neste domingo (09) na final da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Futsal de Base, realizada na cidade de Caicó, no Ginásio Poliesportivo Antenor Salvino, que foi palco de grandes jogos com a participação de atletas de todo o Rio Grande do Norte.

O Porto e Mar/CCBV Futsal de Macau segue escrevendo sua história de superação nas quadras pelo Estado afora. A equipe Sub 19 goleou o Potiguar de Mossoró por 4×0, fazendo a melhor campanha do estadual de base 2024, conquistando mais um título de campeão. Os atletas do time salineiro também foram destaques da competição; Pablo (goleiro menos vazado) e Vinicius (artilheiro) da competição.

A equipe do Sub 16 apesar de fazer um grande jogo, ficou com o vice-campeonato, e com jogadores sendo destaques da competição; Luiz Neto (artilheiro), Victor e David (goleiros menos vazados).

O Porto e Mar/CCBV de Macau contou com o apoio da Prefeitura de Macau, através da Secretaria Municipal de Esportes, do vereador Fagner Teodósio, do empresário Celso Henrique e empresários do município.

