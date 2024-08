SUSPEITO COM EXTENSA FICHA CRIMINAL MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA MILITAR EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu um revólver que teria sido usado em uma tentativa de homicídio por volta das 04h50 da manhã desta quarta-feira (21), na cidade de Guamaré. Um suspeito morreu em confronto com os Policiais.

A ação se deu após os Policiais receberem várias denuncias de tiros na praça da comunidade de Salina da Cruz. Segundo informações, um suspeito teria disparado contra outro homem, tendo atingido a vítima com 03 tiros.

Segundo uma testemunha, o motivo seria um envolvimento amoroso que a vítima teve com a mulher do suspeito, enquanto ele estava preso. O homem atingido foi socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, sendo transferido para uma unidade hospitalar em Natal devido à gravidade dos ferimentos. A equipe iniciou diligências para localizar o suspeito.

Por volta das 09h20 da manhã, uma testemunha informou que o suposto autor dos disparos estaria escondido em um kitnet numa vila de casas na Rua Miassaba, centro de Guamaré.

A Equipe fez diligências ao local. Uma mulher, que seria companheira do suspeito, avisou da chegada dos policiais chamando pelo nome do procurado e gritando: “Os homens!” confirmando a presença do envolvido na residência.

A Equipe foi até o imóvel quando visualizou ainda na porta, o suspeito adentrando outro cômodo. Os Policiais verbalizaram para que o homem se entregasse, mas o ele não os atendeu.

Os Militares realizaram uma entrada tática, em direção a um quarto, momento em que encontraram o homem à espera da Equipe com a arma em punho pronto pra atirar.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “o suspeito foi contido por disparos em legítima defesa realizados pela Guarnição. Foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com duas munições, sendo uma picotada (possivelmente em virtude da tentativa de disparo contra os PMs) e uma intacta. O suspeito foi socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde teria dado entrada com vida e não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito, algumas horas depois. O homem possuía uma extensa ficha criminal pelos crimes de Homicídio, Tráfico de Drogas e Violência Doméstica. Ele seria da cidade de Galinhos, e teria ido a Guamaré para matar o desafeto. O armamento apreendido foi entregue na 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar