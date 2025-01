SUSPENSÃO DE JETONS E DIÁRIAS: VEJA MEDIDAS DE CORTE DE GASTOS ANUNCIADAS PELA PREFEITURA DE NATAL

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (2) parte das medidas de corte de gastos que serão aplicadas pela nova administração municipal. Entre elas, o prefeito disse que vai suspender por tempo indeterminado o pagamento de jetons aos secretários, além de diárias e passagens aéreas.

As ações foram discutidas na manhã desta quinta-feira (2) com parte dos membros escolhidos para compor o secretariado municipal, antes mesmo da posse dos auxiliares diretos do prefeito.

“Algumas medidas já foram tomadas: o corte de jetons aos secretários e secretários adjuntos. As diárias, passagens aéreas, todas elas agora vão ter que passar pelo gabinete civil e vai ser analisada a necessidade de cada uma. Nós queremos restringir muito. Por isso abrimos um escritório em Brasília, uma secretaria pra que a gente possa economizar nisso”, afirmou Paulinho Freire.

Jetons são pagamentos extras que secretários e o próprio prefeito de Natal recebem por participação em conselhos.

O prefeito ainda apontou outros pontos que serão analisados pela nova administração municipal.

“Vamos rever algumas gratificações, horas extras, vamos fazer uma análise na folha de pagamento para que a gente possa diminuir o custo da prefeitura, para que possa sobrar dinheiro para investimentos”, considerou.

O prefeito ainda afirmou que a gestão deverá rever contratos de aluguel, inclusive de veículos, e estuda a possibilidade de usar aplicativos de transporte.

“Vamos ver a questão dos aluguéis, aonde a gente pode economizar, aonde a gente pode juntar as secretarias no mesmo prédio, pra que a gente venha otimizar essas questões também”, pontuou.

Paulinho Freire citou até mesmo a redução do uso de papel, com uso de tecnologia.

“(Acabar) o sorteio de vagas nas creches hoje já foi o primeiro assunto que nós trabalhamos aqui. Vamos começar também a fazer uma manutenção nas lagoas de Natal e nos bueiros, no serviço de drenagem, para que a gente possa amenizar o período de chuva, para que Natal possa sofrer menos com alagamentos”, disse.

G1/RN