TAIWAN: TERREMOTOS MAIS FORTE EM 25 ANOS DEIXA 821 FERIDOS E 9 MORTOS

O terremoto que atingiu o litoral leste de Taiwan nesta quarta-feira (3/4) deixou pelo menos nove mortos e 821 feridos, informou a autoridade nacional de proteção civil do país. Os dados sobre sua magnitude variam de 7,2 a 7,5, de acordo com a fonte.

O sismo ocorreu por volta de 9h (22h da terça-feira em Brasília). Seu epicentro situou-se cerca de 25 quilômetros a sudeste de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilômetros, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) taiwanesa.

O Corpo de Bombeiros do país registrou a queda de pelo menos 26 edifícios, mais da metade dos quais na região de Hualien, no leste. As autoridades relataram que dois cidadãos alemães estariam presos num túnel, no parque nacional de Taroko, sem mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

O diretor do Centro Sismológico de Taipei, Wu Chien-fu, explicou tratar-se do “terremoto mais forte dos últimos 25 anos” que atingiu a ilha “próximo da terra e pouco profundo”, sendo “sentido em todo o país e nas ilhas próximas”.

“O público deve prestar atenção às advertências e mensagens relevantes, e estar preparado para evacuação sismológica”, aconselhou.

