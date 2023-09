Tem até sandálias e fraudas na rede de esgoto em Guamaré: lixo está entupindo tubulações!

Há bem mais do que esgoto nas tubulações do saneamento básico em Guamaré. Ao realizar trabalho de desobstrução do sistema de esgotamento sanitário na casa de bombas, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, encontraram mais uma vez sacos plásticos, gordura, garrafas pets, sandálias, fraudas, bota, pedaços de rede de pesca, dentre outros objetos lançadas clandestinamente na rede coletora.

O lançamento de material indevido tem grande impacto para o sistema, à medida que pode provocar obstrução, com consequente extravasamento e impacto para a cidade com estouro de bueiros nas ruas da cidade, entupimento em caixa de gorduras nas residências, dentre outros.

O chefe de Logística da Secretaria de Obras, Idagno, mas conhecido por Batatinha, chama atenção para a importância da limpeza nas caixas de gorduras das residências. Ele explica que esse dispositivo retém a gordura e impede que ela chegue às redes coletoras e as caixas de bombas, aonde vem provocando obstruções.

O lixo quando é despejado nas ruas e em locais impróprios acabam entupindo os bueiros, tornando uma pedra no caminho do saneamento da cidade que já é muito precário. Jogue o lixo no lixo!