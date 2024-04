TEMPO DE PERSEGUIÇÃO: NADA QUE SURPREENDA NO CENÁRIO POLÍTICO E A POPULAÇÃO DE GUAMARÉ

O ex-Prefeito Adriano Diógenes, fez publicar em suas redes sociais direito de resposta em razão da matéria publicada pelo Blog Diário do RN. Eis a íntegra:

DIREITO DE RESPOSTA: POR ADRIANO DIÓGENES

Novamente fui surpreendido por uma matéria veiculada no Diário do RN (2/4/2024) intitulada: “Justiça mantém bloqueio de bens de Adriano, ex-prefeito de Guamaré”, cuja narrativa aponta para o indeferimento de pedido pela retirada de constrição judicial nos autos do Processo nº. 0002564-18.2008.8.20.0105.

Pois bem. É importante esclarecer que tal demanda decorre da Ação de Improbidade Administrativa movida em favor de Auricélio dos Santos Teixeira, por seu ex-adversário político José da Silva Câmara, conhecido por Dedé Câmara:

Na sobredita, Dedé Câmara acusa Auricélio Teixeira de praticar ilícitos na contratação da empresa João Araújo da Costa ME, para fornecimento de material de limpeza e expediente criticando o modelo de contratação.

A minha inclusão no processo decorre da ânsia e do equívoco do gestor do município ao tempo (Dedé Câmara), que travava luta quase corpórea com Auricélio Texieira pelo poder, tendo relacionado nessa ação diversos secretários como co-responsáveis.

No citado feito, não existe uma única ação ou solicitação que viesse a ocasionar minha inculpação no processo, ou seja, inexiste qualquer ato, nada, absolutamente nada que possa me responsabilizar. Condição que minha defesa bem sustentou, enaltecendo a competência do ordenador de despesa, conforme declinado por meu advogado ao tempo, Dr. Mauro Gusmão Rebouças, ao destacar a responsabilidade exclusiva do então Prefeito Auricélio Teixeira. Vejamos:

Em pese o entendimento do Poder Judiciário em vias de debate, custa pontuar que o pedido de indisponibilidade de bens teve manifestação desfavorável do Ministério Público de Macau:

Ademais, o pedido indeferido nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0808204-41.2018.8.20.0000, encontra-se arquivado desde 13/11/2019:

Nesse sentido, a matéria veiculada visa meramente trazer a luz fato que não detém qualquer repercussão atual, referente a um processo que tramita há mais 16 (dezesseis) anos, tudo com evidente propósito de formatar um sentimento na sociedade de que pratiquei atos contrários a lei.

Guamaré me conhece, sabe minha história e do oportunismo da matéria, inclusive os motivos e quem é seu idealizador. Sabe que por traz desse evento superado repousa o interesse na perpetuação no poder e na manutenção da miséria do povo.

Não fosse, qual motivo do portal não ter destacado o legítimo responsável, o ex-prefeito Auricélio Teixeira? Qual a razão de não ter noticiado suas 53 (cinquenta e três) ações de improbidade administrativa e penais manejadas pelo Ministério Público Estadual e seu ex-contendor?

NATUREZA NÚMERO AUTOR RÉUS Ação de improbidade Administrativa 0100596-43.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA E OUTROS Ação de Improbidade Administrativa 0101087-50.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Representação Criminal 0800478-51.2023.8.20.5105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de improbidade Administrativa 0002456-23.2007.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002563-33.2008.8.20.0105 MUNICÍPIO DE GUAMARÉ AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002535-65.2008.8.20.0105 MUNICÍPIO DE GUAMARÉ AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002567-70.2008.8.20.0105 MUNICÍPIO DE GUAMARÉ AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100510-72.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA E OUTROS Ação de Improbidade Administrativa 0101845-68.2013.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA E OUTROS Ação Penal 0101085-80.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0101086-65.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Civil Pública 0100625-93.2017.8.20.0105 JOSÉ ARIMATÉA GOMES AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIR Ação de Improbidade Administrativa 0100602-50.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0100581-74.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100594-73.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100592-06.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100577-37.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100578-22.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100590-36.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100562-68.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0100543-62.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0100544-47.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100522-86.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100520-19.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100524-56.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Civil Pública 0100521-04.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0100505-50.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100511-57.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100518-49.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0100457-91.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100453-54.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100128-79.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100120-05.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0101198-68.2016.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0101870-81.2013.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Civil Pública 0101844-83.2013.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0101467-15.2013.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0101446-39.2013.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação Penal 0001078-56.2012.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002564-18.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002566-85.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002568-55.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002560-78.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002553-86.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002556-41.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002562-48.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002558-11.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002557-26.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002527-88.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002528-73.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002532-13.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0002529-58.2008.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA Ação de Improbidade Administrativa 0100531-48.2017.8.20.0105 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MACAU AURICELIO DOS SANTOS TEIXEIRA

Ainda, insistir de forma leviana que tive contas reprovadas pelo Tribunal de Contas no período de minha gestão é pura notícia falsa, que será objeto de ação judicial pertinente.

Assim, reitero minha conduta moral extreme de máculas, essa que apreendi com meus pais e que dissemino em prestigio a confiança depositada pelo povo. Ao tempo que destaco: nunca desviei dinheiros de bandas e atrações musicais; nunca desviei recursos de dessalinizador; nunca desviei recursos de carros pipas; nunca desviei recursos destinado aquisição de material de construção e outros insumos, por fim, nunca fui preso por desviar recursos do erário público.

Toda Guamaré sabe porque estou sendo atacado e perseguido em minha honra e imagem. Eles estão com medo da resposta do povo nas urnas e do alijamento do poder, esse que sugam há mais de 20 anos.

Entrego meus agressores nas mãos de Deus, pois, se até Senhor foi injustiçado, porque haveria de me permitir não ser. Não recuarei, não baixarei a guarda, estarei firme em defesa do povo de Guamaré.

