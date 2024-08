TICO E TECO: IRMÃOS E FAMÍLIA ADEREM AO PROJETO POLITICO DE BERG DA FARMÁCIA E ADRIANO

Os irmãos Tico e Teco e sua família anunciaram sua adesão e total apoio ao projeto politico do candidato a vereador Berg da Farmácia, e o candidato a prefeito Adriano Diógenes – Podemos, após ouvir e serem ouvidos por eles.

Os mais novos soldados da nação verde entram na fileira como bons soldados na linha de frente para mudar Guamaré, trabalhando para eleger Berg vereador e Adriano Prefeito.

Berg continua sua caminhada dia e noite em busca de mais um voto, seja na sede ou na zonal do município, o caminho é longo, tem obstáculos, mas ele está disposto a percorrer e enfrentar. Está disposto a trilhar ao lado do povo por uma cadeira na casa do povo, no próximo dia 6 de outubro.