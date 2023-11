Trabalhadores do Detran RN iniciam paralização nesta quarta-feira; entenda

O coordenador de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (SINAI-RN) e trabalhador do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran RN), Alexandre Guedes, informou que trabalhadores do órgão realizarão uma paralisação a partir desta quarta-feira (22). O movimento, que se estenderá até a sexta-feira (24), será deflagrado em função da negativa do Governo do RN em aprovar a reposição salarial e a realização de concurso público.

De acordo com Guedes, trabalhadores do Detran realizarão uma caminhada até a Governadoria do Estado, onde será o ponto de chegada. A concentração está prevista para começar às 8h, na frente do Shopping Midway Mall. Outras entidades ligadas ao Sinai também estarão presentes.

O coordenador defendeu o movimento e alegou que, apesar do retorno produtivo dado pelos profissionais, não há valorização por parte do governo. “Nós trabalhamos para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e nós arrecadamos também. O Detran tem aumentado a sua arrecadação e não diminuido. Desde março aguardamos o reajuste e o acordo do concurso público não foi feito. Essas pendências tem prejudicado a categoria e também a população, já que não conseguimos prestar um atendimento a altura”, relatou.

Tribuna do Norte