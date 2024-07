TRABALHO PELA JUVENTUDE: PRESIDENTE DA FNSK AGRADECE O APOIO DO PREFEITO ZÉ ANTÔNIO

Macau voltou ao Circuito Norte Rio-grandense de Skateboar e o presidente da Federação Norte-riograndense de Skateboard, Claudionor(Kbça) esteve na casa do prefeito José Antônio de Menezes para agradecer pelo apoio a Copa Macau de Skate 2024 e aproveitou para elogiar mais uma vez pela iniciativa em construir uma pista de skate na cidade há 20 anos.

A requalificação da pista entregue pela prefeitura em maio deste ano, atende novas exigências para a prática do esporte olímpico. A obra foi executada com recursos próprios do município.