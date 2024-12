TRAGÉDIA: ACIDENTE NA PRAIA DE PIPA DEIXA DOIS POLICIAIS MILITARES MORTOS

Dois policiais militares morreram em um acidente automobilístico na noite desta sexta-feira (13) em Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. Segundo informações preliminares, o acidente foi uma colisão entre dois veículos.

Os dois policiais estavam em um carro menor. A parte da frente dos carros ficaram destruídas.

As vítimas foram identificadas como o sargento Isau de Andrade Pereira e a soldado Jéssica Neri Ferreira Balbino.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte lamentou, em suas redes sociais, a morte dos dois policiais.

Fonte: Tribuna do Norte