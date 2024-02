TRAGÉDIA: COLISÃO FRONTAL ENTRE CARROS DEIXA QUATRO MORTOS NA BR-405

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente grave do tipo colisão frontal, resultando na morte de quatro pessoas no final da tarde deste domingo (18). O acidente ocorreu no KM 33 da BR 405, situado nos limites do município de Governador Dix Sept Rosado, no Rio Grande do Norte.

Os veículos envolvidos foram um Gol, de placas MYR-1620, e um Voyage, de placas NQQ-9484, ambos registrados na cidade de Mossoró. A colisão frontal resultou nas mortes de duas mulheres e dois homens.

O Voyage, conduzido por William Leocádio da Silva, 55 anos, trafegava no sentido Apodi quando, segundo informações da Polícia Civil, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Gol, dirigido por Maycon Douglas de Assis Santos, 28 anos, natural de Morada Nova/CE, que seguia no sentido oposto.

No Gol estavam Maycon Douglas, Lara Raquel Queiroz de Oliveira, 23 anos, natural de Itaú/RN, que estava no banco traseiro, e outra mulher, identificada como Maria Leurimar Soares de Assis Santos, 52 anos, que estava no banco da frente. Todas as quatro vítimas, residentes em Mossoró, faleceram no local.

Segundo informações, Leurimar e os demais ocupantes do Gol retornavam de um aniversário de gêmeas, filhas de Douglas e netas de Leurimar.

Ismael Sousa