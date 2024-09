TRAGÉDIA EM AREIA BRANCA: DUAS CRIANÇAS MORREM AFOGADAS EM CISTERNA

Uma tragédia foi registrada em Areia Branca, na região da Costa Branca, na tarde desta sexta-feira (13). Duas crianças, Maria Vitória, de 2 anos e 4 meses e João, de 1 ano e 9 meses., morreram afogadas após caírem em uma cisterna no Sítio Casqueira 2, zona rural da cidade.

As crianças, que eram primos, chegaram a ser socorridas e levadas ao hospital de Serra do Mel, mas não resistiram. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o acidente.

Mais informações em instantes…

Ismael Sousa