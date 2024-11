TRAGÉDIA: HOMEM MORRE APÓS COLISÃO ENTRE MOTO E ÔNIBUS ESCOLAR EM GUAMARÉ

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus escolar deixou uma pessoa morta na noite desta sexta-feira (22), na saída da cidade em Guamaré. Precisamente na parada de ônibus que fica localizada em frente ao Centro de Educação Infantil Olindina Vieira da Câmara Olegário, próximo ao conjunto Vila Maria.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista colidiu frontalmente com o ônibus escolar que estava parado em frente à instituição de ensino, aguardando o embarque de alunos com destino ao IFRN Macau.

Quando se ouviu pelos os próprios alunos que estavam sentados na parte de trás do veiculo uma pancada, como se fosse uma batida. De logo, eles avisaram ao motorista que se tratava de uma moto, que tinha batido atrás do ônibus, e havia um homem ao chão.

Com o impacto, o motorista da moto modelo Pop 100 identificado por João Maria Mesquita da Silveira (57 anos), mas conhecido por Toni For, estava sem capacete e bateu com a cabeça na ferragem do ônibus.

Ele chegou ainda a ser socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, mais não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Diante da situação, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, isolou o local para realização dos procedimentos de praxe.

O corpo João Maria se encontra no Hospital Manoel Lucas de Miranda aguardando a liberação para funerária. A notícia da morte de Toni For chocou a pacata cidade de Guamaré, tendo em vista ser um cidadão muito conhecido e querido pela população.

Familiares e amigos se encontram neste momento na frente do hospital. A 61ª da Polícia Civil foi informada da ocorrência, e investigará as causas do acidente.