TRE-RN APROVA POR UNANIMIDADE CONTAS DE CAMPANHA DE DIEGO DE LISETE

Motivo de comemoração para a maioria da população em Guamaré, e um balde de água fria na pretensão daqueles que apostaram na desagregação, enfraquecimento e desaprovação das contas de um candidato que foi eleito pelo o voto do povo.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), aprovou por unanimidade, a prestação de contas eleitorais do vereador Diogo Miranda da Fonseca, mas conhecido por Diego de Lisete (Podemos), em sessão plenária realizada nesta quarta-feira (18).

A decisão garante legitimidade às contas do vereador eleito na eleição do ultimo dia 6 de outubro de 2024. Diego teve reprovada sua prestação de contábil de campanha em parecer emitido pela Justiça Eleitoral de primeira instância, atendendo ao pedido da Coligação Unidos por Guamaré – (MDB e Federação PSDB Cidadania).

A decisão confirma sua diplomação, e a tomar posse pela câmara municipal no próximo dia 1º de janeiro de 2025, para o mandato de 2025/2028.

VEJA DECISÃO: