CARTÓRIOS DO INTERIOR VOLTAM A FUNCIONAR EM HORÁRIO NORMAL NESTA SEGUNDA, 14

Nesta segunda-feira (14), cartórios do interior voltam a funcionar em horário normal, das 8h às 13h para atendimento ao público e das 13h às 14h com expediente interno.

Segundo o Comunicado nº 6/2024/CRE, a partir de 12 de outubro, os servidores dos Cartórios Eleitorais do Interior voltarão a cumprir jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, com duração de 6 horas diárias em caráter ininterrupto, ou de 8 horas com, no mínimo, 1 hora de intervalo intrajornada, de acordo com o artigo 4º da Portaria Conjunta PRES-CRE nº 1/2019.

Em virtude da realização do 2º turno das eleições ocorrer apenas na capital do Rio Grande do Norte, os cartórios eleitorais de Natal continuarão funcionando das 7h às 19h, até o dia 10 de novembro de 2024, segundo previsto na Portaria Conjunta PRES/CRE nº 5/2024.

Fonte: TRE RN