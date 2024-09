TRÊS SUSPEITOS SÃO PRESOS DURANTE OPERAÇÃO DE COMBATE A CONTRABANDO DE CIGARROS EM NATAL

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (24), durante uma operação conjunta entre a Receita Federal e Polícia Civil contra o contrabando de cigarros no bairro do Alecrim, Zona Leste de Natal. Uma carga de cigarros também foi apreendida.

Segundo a Receita Federal, o material apreendido será encaminhado às autoridades policiais para uma investigação mais detalhada do crime, por meio de um inquérito.

“Essa operação de hoje faz parte da intensificação das ações da Receita Federal contra o contrabando de cigarros. Foram apreendidas cerca de 60 caixas de cigarros”, informou o órgão.

Os presos foram levados para a delegacia da Polícia Federal na capital potiguar.

Ainda de acordo com a Receita Federal, as equipes atuam rotineiramente no combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos do país.

Portal G1