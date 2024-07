TRUMP DIZ QUE TIRO PERFUROU ORELHA: ‘SENTI A BALA RASGANDO A PELE’

Donald Trump se manifestou pela rede social Truth após tiroteio interromper o seu comício na cidade de Butler, na Pensilvânia. O ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que a orelha direita foi atingida por um dos tiros. As imagens do momento do discurso mostram sangue no local. Ele foi atendido em um hospital na região, mas já recebeu alta.

“Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado pois ouvi um som de zumbido, tiros, e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo. DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!”, diz a mensagem.

No mesmo comunicado, o candidato agradeceu a agilidade da equipe de segurança e prestou solidariedade as famílias das vítimas: “Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as forças da lei pela rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, Pensilvânia. Mais importante, quero estender meus pêsames à família da pessoa que foi morta no comício, e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida. É incrível que um ato como esse possa acontecer em nosso país. Nada se sabe neste momento sobre o atirador, que agora está morto.”

Fonte: Terra