Tudo pronto no TRT-RN para a 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Nesta segunda-feira (22), começa em todo Brasil a 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. No Rio Grande do Norte, as unidades judiciárias de 1ª e 2ª instâncias já estão mobilizadas para atender mais de 400 processos agendados, individuais e coletivos, na capital e interior do estado.

Em Natal, a abertura oficial do evento será realizada no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), às 8h, e vai contar com a participação do vice-presidente e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), desembargador Eduardo Serrano da Rocha. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, Aldo de Medeiros, também estará presente.

Durante a Semana, magistrados, magistradas, servidores e servidoras vão realizar várias audiências na tentativa de alcançar acordo em processos trabalhistas.

“Esperamos nesta Semana bater o recorde de processos conciliados das últimas Semanas da Conciliação”, disse o vice-presidente do TRT-RN, Eduardo Rocha.