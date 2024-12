TV LITORAL RN MUDA PARA “TV NORDESTE”, NA SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO, VISANDO REPOSICIONAR A MARCA

A TV Litoral RN passará por uma transformação significativa no início de 2024, mudando seu nome para TV Nordeste na segunda semana de janeiro. Essa alteração marca uma nova fase da emissora, que busca ampliar sua relevância e abrangência no cenário regional e consolidar sua conexão com os estados que compõem o Nordeste brasileiro.

A escolha do novo nome reflete o compromisso da emissora em ser um canal que celebre e represente a diversidade cultural, histórica e econômica de uma das regiões mais ricas do país. Com o reposicionamento, a TV Nordeste deve fortalecer sua presença no mercado, alcançar novos públicos e oferecer conteúdos mais alinhados às características e demandas da população nordestina.

Além da mudança de nome, a emissora promete uma reformulação em sua identidade visual e ajustes na programação, incorporando mais elementos que evidenciem o orgulho e a singularidade do Nordeste. A expectativa é que a nova fase contribua para elevar o perfil da emissora e estreitar os laços com a audiência local.

Com essa transformação, a TV Nordeste pretende não apenas ser um reflexo do Nordeste, mas também uma plataforma para impulsionar sua cultura e oportunidades, conectando pessoas, ideias e histórias.