Ubaldo Fernandes perderá mandato para tenente Cliveland na ALRN; julgamento no STF está 3×0

Julgamento no Supremo Tribunal Federal deve fixar tese que vai repercutir na perda do mandato de Ubaldo Fernandes, na Assembleia Legislativa, para dar lugar ao tenente Cliveland.

A decisão liminar de Toffoli no caso de Dallagnol já está no placar de 3×0, no caso julgado assumirá o cargo o suplente do partido sem a retotalização de votos. O ministro Barroso deverá confirmar também voto neste entendimento por já ter se posicionado em favor da tese.

Com a nova decisão, Ubaldo perderia o mandato originalmente de Wendel Lagartixa que foi cassado e assumirá o suplente do PL, tenente Cliveland.

