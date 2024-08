UBERLÂNCIA DE GUAMARÉ

Um caso inusitado aconteceu em Guamaré no último final de semana, foi relatado pelos funcionários da UPA na comunidade de Baixa do meio, que na madrugada de sábado dia 17 de Agosto de 2024, ocorreu um acontecimento um tanto inusitado e jamais visto na cidade de Guamaré.

De acordo com a população e funcionários que estavam de plantão, que na madrugada e no baixo movimento, uma pessoa entrou na UPA e de alguma forma, longe das vistas do vigia (longe das funções) e do recepcionista da noite (dormindo), retirou a chave de uma ambulância e saiu em passeio no distrito de Baixa do Meio, percorrendo várias ruas da comunidade e também em busca dos festejos da cidade vizinha de Jandaíra.

O acontecimento demostra a grande fragilidade na segurança pública dos prédios públicos da cidade.

A versão da pessoa após realizar a devolução da ambulância foi que: Encontrou a ambulância na rua, abandonada e com as portas abertas, e após encontrar entrou na ambulância e veio em direção a UPA para devolver o veículo aos responsáveis da unidade de saúde.

O caso narrado logo acima parece um tanto inusitado, mas não atípico, haja vista a fragilidade da gestão pública em Guamaré, onde diversos meios locais noticiam frequentemente casos com ambulâncias sucateadas, veículos locados a prefeitura, ceifando vidas, e remédios que são trocados, acredite, por “buchadas”.

Fonte: Blog Guamaré Comunidades