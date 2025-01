UVERN LANÇARÁ DIÁRIO OFICIAL EM FEVEREIRO PARA APOIAR CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN

A União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (UVERN) está na fase final de preparação para o lançamento do seu Diário Oficial, previsto para fevereiro de 2024. A entidade concluiu todas as formalidades legais junto aos órgãos de controle, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), e se prepara para colocar a nova ferramenta em funcionamento nos próximos dias.

O Diário Oficial da UVERN será um importante instrumento de transparência e comunicação institucional, servindo tanto para as publicações da própria entidade quanto para apoiar as Câmaras Municipais filiadas. A iniciativa busca facilitar a divulgação de atos administrativos e normativos, fortalecendo a representatividade dos vereadores potiguares.

À frente da UVERN, o presidente Igor Targino, vereador de Macaíba, tem conduzido um processo de reorganização da entidade, juntamente com sua diretoria e um grupo expressivo de parlamentares municipais. O objetivo é ampliar o suporte às Câmaras Municipais e reforçar a atuação dos vereadores em todo o estado.

A UVERN já conta com sede própria em Natal e, segundo a diretoria, o Diário Oficial estará em plena atividade dentro de 15 dias, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a gestão legislativa nos municípios do Rio Grande do Norte.