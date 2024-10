VEÍCULO DO MOTOTAXISTA É LOCALIZADO PELA POLÍCIA; WASHINGTON CONTINUA DESAPARECIDO EM GUAMARÉ

Hoje completa TRÊS DIAS sem noticias do paradeiro do Mototaxista Washington Viana, que desapareceu misteriosamente na noite do último sábado (26), após pegar uma corrida com um passageiro no ponto de Mototaxista, localizado em frente ao hospital da cidade.

Desde este dia que as forças de segurança do município foram acionadas por amigos e familiares, após ele não ter retornado ao local e o celular ter sido desligado. A Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, estão ainda em campo na tentativa de encontrar a vitima, os agentes tem sido incansável nas buscas para dar uma reposta à população.

O caso é considerado um mistério e já é notícia na região e em todo estado do RN, e a cada hora que se passa mais aumenta a angústia da família e dos amigos de Washington. A esperança é que ele esteja vivo.

Diante das investigações que segue sobre sigilo, a Polícia encontrou na tarde desta terça-feira (29), o blusão, o capacete e a motocicleta da vitima. Duas pessoas foram presas, ouvidas e liberadas pela autoridade policial, o trabalho da policia continua.

Até o fechamento desta matéria não se tem notícias do Mototaxista. Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp muitas especulações e conversas destorcidas. É preciso neste momento cautela, muita cautela para não divulgar ou compartilhar notícias falsas e aguardar noticias oficiais.

O blog continua acompanhando o caso, aguardem!