VEICULO UTILIZADO EM ATENTADO CONTRA PREFEITO DE JOÃO DIAS É ENCONTRADO NA PARAÍBA

Um dos veículos utilizados no crime que matou o prefeito de João Dias foi encontrado queimado. O carro, uma Strada vermelha, foi localizado parcialmente queimado próximo à cidade de Boa Vista, na Paraíba. Outro veículo, um Nivus, continua sendo procurado pela polícia.

O prefeito do município de João Dias (RN), Marcelo Oliveira, e o pai dele, Sandi Alves de Oliveira, morreram após serem vítimas de um atentado ocorrido na cidade na manhã desta terça-feira (27). A Polícia Militar de Alexandria (RN), responsável pela cobertura em João Dias, confirmou a morte do prefeito no início da tarde.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), informou que mobilizou efetivos operacionais da Polícia Militar e da Polícia Civil visando identificar, localizar e prender os criminosos envolvidos no atentado.

Fonte: Ponta Negra News