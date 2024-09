“VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA”: HÉLIO CORRE, MOZANIEL SE ESCONDE E ADRIANO LEVANTA A BANDEIRA DE GUAMARÉ

O que era para ser um espaço para discutir os problemas e apresentar propostas para solucionar as dificuldades do nosso município, contou com o abandono, o desrespeito, a falta de coragem e compromisso com o povo.

Hélio Wilamy tido como maior responsável pelos problemas vividos por Guamaré não compareceu, perdendo a oportunidade de dizer como Guamaré caiu nesse caos.

Do outro lado Mozaniel, que ao longo de 5 candidaturas tanto pregou a mudança, porém fez o velho, diminui-se, fugiu da oportunidade de dizer de forma pratica, sem vídeo produzidos, sem cortes ou retalhos o que poderia fazer para salvar Guamaré.

Assim, restou a Adriano enfrentar os questionamentos, criticar o caos administrativo e indicar a saída para os problemas de Guamaré enfrenta. De forma objetiva e espontânea, disse como irá retirar Guamaré do momento de queda de serviços públicos, abandono e insolvência financeira e moral.

O vídeo a seguir revela quem tem compromisso com o município e levanta a bandeira de Guamaré.