VEREADOR MANU EXPRESSA GRATIDÃO E SENTIMENTO DE DEVER CUMPRIDO NA CASA DO POVO

Em uma atmosfera de 4 anos no parlamento de Guamaré marcada por emoções, consternações, discursos e profunda reflexões, sobre seu mandato que termina no próximo dia 31 de dezembro de 2024, o vereador Manu de Nascimento (PSDB), fez um pequeno balanço de suas atividades na casa do povo, numa confraternização realizada entre amigos na ultima quinta-feira (12), o qual ele foi convidado e bem recepcionado por todos presentes.

Eu estava no local, e ouvi suas palavras que muito me chamou atenção por sua verdade. Ele pontuou os desafios que enfrentou na casa do povo, principalmente, as conquistas e mudanças, e disse que tinha dado o melhor de si, sua melhor versão. “Estou encerrando meu mandato com o sentimento de dever cumprido e, acima de tudo, com muita gratidão”, disse Manu.

Entre os legados que moldaram sua primeira passagem pela câmara, o vereador enfatizou o êxito de seus requerimentos nos cursos de qualificação profissional aos filhos de Guamaré, dentre outros em prol do povo. Num gesto de reconhecimento, Manu expressou gratidão ao prefeito Arthur Teixeira, e ao prefeito eleito pelo o povo Hélio Willamy, pela confiança e parceria.

Ele ainda manifestou otimismo e desejou ao novo prefeito uma gestão em prol do povo, com uma visão do presente e do futuro, pois o munícipio tem presa para avançar.

Por fim,

O vereador que obteve 574 votos na ultima eleição ficando na suplência da coligação, finalizou dizendo que continuará perto do povo, dos amigos e de suas raízes, que seu futuro politico pertence a Deus.