VEREADOR WILSON REFORÇA BANCADA DO UNIÃO BRASIL EM MACAU

Sob a liderança do prefeito José Antônio de Menezes, o União Brasil amplia a sua bancada com a filiação do vereador Wilson Borges, que deixou o PSC no evento de filiações partidárias na noite desta quinta-feira (04), no teatro Porto de Ama em Macau.

Liderança no segmento evangélico, Wilson chega para somar forças com os vereadores Robson Kelly, Givagno Patrese e Marcos Cabral.

Para o prefeito José Antônio de Menezes, “o nosso grupo político sai coeso e fortalecido nas filiações partidárias. Quero agradecer aos correligionários e amigos que se envolveram nesse processo que mostra a união e fortalecimento e dar boas vindas ao

vereador Wilson que chega para engrandecer a nominata do União Brasil”.

Pré-candidato à reeleição, o prefeito José Antônio de Menezes tem o apoio de dez dos treze vereadores e uniu ao União Brasil, a federação PSDB/Cidadania, MDB e o PL.