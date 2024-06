VINICIUS JÚNIOR MARCA E REAL MADRID É CAMPEÃO DA CHAMPIONS LEAGUE PELA 15ª VEZ

O Real Madrid é campeão da Champions League pela 15ª vez na história! Neste sábado (1º), em Londres, o lateral-direito Dani Carvajal e o atacante Vinicius Júnior marcaram os gols da vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, no Estádio Wembley, que garantiu ao clube espanhol mais uma conquista europeia.

Este é o segundo título de Champions League de Vinicius Júnior pelos merengues. Na temporada 2021/2022, Vini Jr. fez o gol do triunfo sobre o Liverpool, por 1 a 0, que deu ao clube seu 14º troféu na competição.

Naquela conquista, os espanhóis já eram comandados por Carlo Ancelotti, que iniciava na ocasião sua segunda passagem pela equipe do Santiago Bernabéu. Com três taças, Ancelotti vai a cinco títulos de Champions na carreira (dois com o Milan, três com o Real Madrid) e amplia sua hegemonia como treinador mais campeão da história da competição.

Com informações de CNN Brasil