VIRA-VIRA: PESQUISA QUALITÁ APONTA VITÓRIA DE DR. ZÉ ANTÔNIO EM MACAU COM 4,5% DE MAIORIA

A disputa para a Prefeitura de Macau continua acirrada. Nos últimos dias, o prefeito e candidato à reeleição José Antônio Menezes tem crescido e assume a liderança a menos de dois dias das eleições.

Nova pesquisa do Instituto Qualitá Pesquisas/96 FM, concluída na terça-feira (2 de outubro), ouvindo 400 eleitores (TSE/RN 09298/2024), aponta a virada do candidato do União Brasil em cima da candidata do PDT, Flávia Tavares.

Na pesquisa estimulada, Dr. Zé tem 44,75% das intenções de voto contra 40,25% da segunda colocada, uma maioria de 4,5%.

Pollyana de Daniel (PL) tem 2,75% das intenções de votos e Albimar Melo (PT) 1,25%. Os eleitores indecisos somam 6,25% e os que não votariam em nenhum dos candidatos são 4,75%.

Entre os eleitores ouvidos na pesquisa, 40,5% acreditam na vitória de Dr, Zé, contra 32,75% de Flávia Tavares, 1% de Pollyana de Daniel e 0,25% de Albimar Melo.

Os indecisos somam 7,75% e um percentual de 5,75% não tem candidato ou vai votar em branco.