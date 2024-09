VIÚVA DO PREFEITO ASSASSINADO DECIDE DISPUTAR A PREFEITURA DE JOÃO DIAS

Fátima Mesquita, esposa do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira (União Brasil), assassinado no último dia 27 de agosto, anunciou candidatura à Prefeitura da cidade. O comunicado foi realizado por meio do perfil do antigo gestor da cidade, assumido pela agora candidata que se nomeia como ‘Fatinha de Marcelo’, no qual ela frisa que ‘o sonho vai continuar’.

O registro da candidatura pelo União Brasil consta no site da Justiça Eleitoral e aguarda julgamento.

“Em meio a tanta tristeza, encontramos esperança e paz. Juntos, podemos transformar nossa cidade, trazendo luz e renovação para nossos corações e para a nossa querida João Dias.O sonho vai continuar!”, escreveu Fatinha na publicação. No último dia 2 de setembro, ela já havia afirmado que iria ‘honrar’ o nome de Marcelo Oliveira e do sogro, Sandi Oliveira, morto no mesmo atentado sofrido pelo filho.

Adversária

Fatinha tem como principal concorrente a ex-prefeita e ex-vice-prefeita Damária Jácome (Republicanos), que retornou ao município esta semana e anunciou que estava retomando a sua candidatura à Prefeitura de João Dias.

Outra mulher também disputa a Prefeitura: Irenilda Fernandes, viúva do ex-prefeito Paulo de Tarso.

O pequeno município potiguar vive dias tensos e clima de intranquilidade. Quatro suspeitos foram presos e a polícia segue investigando o crime.

O cargo de prefeito de João Dias foi ocupado pelo presidente da Câmara Municipal, Jessé Oliveira (PP), irmão do prefeito morto. Ele fica no cargo até o dia 31 de dezembro deste ano.

O crime

Marcelo Oliveira foi assassinado a tiros durante um evento político na cidade. Ele e o pai, Sandi Alves de Oliveira, também assassinado, foram surpreendidos pelos criminosos que chegaram em dois carros e dispararam tiros sem permitir tempo para as vítimas se protegeram.

O prefeito foi socorrido para o Hospital Regional de Catolé do Rocha-PB, mas não suportou os ferimentos. Já o pai dele teve morte no local.

Em 24 horas após o crime, a força-tarefa da Segurança Pública do RN prendeu quatro suspeitos.

As audiências de custódia dos suspeitos aconteceu na manhã da quinta-feira (29), em Pau dos Ferros. Segundo informações do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), foram decretadas as prisões preventivas para 12 das 14 pessoas presas após o duplo homicídio. A motivação do crime segue sendo investigada pela Polícia Civil do RN. Nenhuma linha está descartada, segundo o delegado Alex Wagner.

Dos 12 presos de maneira preventiva, dois deles são suspeitos de duplo homicídio qualificado por emboscada/recurso que dificultou a defesa. Já os outros 10 que foram presos pela Polícia Civil, grupo que supostamente planejava a vingança pela morte do prefeito, também seguem presos.

Histórico no cargo

Eleito pela primeira vez em 2020, Marcelo Oliveira renunciou ao cargo após seis meses de mandato, mas voltou à Prefeitura em outubro de 2022, depois que alegou na Justiça que tinha sido coagido a abrir mão do cargo sob ameaças da família da sua então vice-prefeita, Damária Jácome – que também concorre ao cargo de prefeita de João Dias em 2024 pelo Republicanos.

João Dias é o terceiro menor município do Rio Grande do Norte, com pouco mais de 2 mil habitantes, segundo o IBGE. Ainda de acordo com o instituto, o município contava com apenas 294 pessoas ocupadas em 2022, com rendimento médio de 1,5 salário mínimo.

Jornal de Fato