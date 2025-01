WALTER VAI ENFRENTAR O PIOR DOS CENÁRIOS PARA 2026

O senador Rogério Marinho (PL) costura alianças, tem o apoio de Álvaro Dias e Paulinho Freire, é bem articulado com as lideranças e muito estrategista, emplacou seus aliados na Femurn e Amlap, deve receber 18 prefeitos no PL, mas falta carisma popular. Só que o senador deixou o PT emplacar a narrativa de que ele é inimigo do trabalhador.

Já o prefeito Allyson Bezerra (UB) também costura alianças, vem de um pleito recente com boa votação, está no ápice de sua popularidade, mas não tem um grupo político nem poder de barganha. A nível federal, só conta com a senadora Zenaide Maia (PSD), que tem sua principal base em São Gonçalo. Conquistar a Grande Natal é o seu maior desafio.

Porém, o pior dos cenários é o do vice-governador Walter Alves (MDB). É situação, vai assumir um governo desgastado e ainda enfrentar a máquina de destruir reputação da esquerda. Assim que Fátima renunciar para disputar o Senado, a ala mais radical do PT iniciará o processo de fritura para desgastar Walter e ter Natália como candidata, que veio de uma disputa municipal muito fortalecida.

Ismael Sousa