ZÉ ANTÔNIO E DYANA FAZEM A MAIOR CONVENÇÃO DA HISTÓRIA DE MACAU

A cidade de Macau viveu na noite deste sábado, 3 de agosto, um dos momentos mais marcantes de sua história. Durante a convenção do União Brasil, Federação PSDB/Cidadania, MDB e PL, foi oficializada a candidatura a reeleição do prefeito José Antônio de Menezes (União Brasil), com Dyana Lira (PSDB) como sua vice, além dos 36 pré-candidatos a vereador, distribuídos em três nominatas.

O evento, realizado na quadra do CEIMH, contou com a presença do vice-prefeito Rodrigo Aladim e do deputado estadual Ubaldo Fernandes. A quadra da escola estava lotada com um grande público que aplaudiu calorosamente a apresentação dos candidatos.

No seu terceiro mandato de prefeito, José Antônio terá a missão de dar continuidade ao trabalho de reconstrução da cidade, iniciado há três anos e sete meses. “Macau não pode mais dar um passo atrás, o avanço tem que continuar com o nosso trabalho que vem resgatando a autoestima do cidadão macauense”, destacou o prefeito.

Companheira de chapa de José Antônio, escolhida vice-prefeita, a vereadora Dyana Lira destacou o seu compromisso com futuro de Macau e a representatividade da mulher na chapa majoritária formada pelo União e PSDB. “Com José Antônio prefeito, o cidadão macauense sabe que pode contar com um gestor que nasceu e mora aqui, trabalha pela cidade, respeita e cuida das pessoas. Estou aqui para contribuir com a minha experiência e trabalho”, disse.

Em seus discursos, os pré-candidatos a vereador enfatizaram a importância de José Antônio como um verdadeiro filho da terra, conhecedor dos problemas e anseios do povo. Eles destacaram o reconhecimento por sua gestão transparente e responsável, que trouxe grandes avanços para Macau.

Com a bandeira do município nas mãos em seu discurso, o prefeito José Antônio de Menezes destacou a sua gratidão em aceitar a responsabilidade e a missão de colocar o seu nome ao lado da sua candidata a vice Dyana à disposição do eleitor macauense. “Juntos, continuaremos o trabalho pelo desenvolvimento da nossa cidade”. José Antônio ainda falou do seu desejo e a determinação de ver Macau continuar crescendo. “Vamos continuar o trabalho com mais vontade e compromisso com um futuro promissor. Contamos com o apoio de todos vocês para seguir em frente. Obrigado pela confiança”, disse o prefeito.

Vice-prefeito, Rodrigo Aladim também discursou: “Vocês terão a honra de conduzir Macau, olhando para cada cidadão e lembrando de suas origens e objetivos. Este não é um tempo de mudanças, mas de renovação das nossas esperanças e ideias e vocês serão a bússola para esse novo tempo. Temos aqui do nosso lado, pessoas que vão ajudar Zé Antônio e Dyana para que Macau continue crescendo”, afirmou Aladim.