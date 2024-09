ZÉ ANTÔNIO MOSTRA FORÇA NAS RUAS E REÚNE MULTIDÃO EM PASSEATA RUMO AO 4º MANDATO DE PREFEITO EM MACAU

Na noite deste domingo (1º), a cidade de Macau foi palco de uma manifestação histórica. O prefeito Zé Antônio Menezes, ao lado de sua vice Dyana e os vereadores, demonstrou mais uma vez sua força política, atraindo uma multidão de apoiadores que encheram as ruas da cidade. A mobilização, que reuniu uma impressionante quantidade de eleitores, confirmou o que muitos já vinham comentando: Zé está muito próximo de alcançar nas urnas o seu 4º mandato como prefeito da cidade que ele nasceu e vive há mais de seis décadas.

Com bandeiras, adesivos e uma energia contagiante, a população de Macau reafirmou seu apoio ao prefeito que, há quase 50 anos, tem serviços prestados à cidade, seja na saúde pública, onde atuou como médico e ou prefeitura com projetos, obras e iniciativas que transformaram a vida dos macauenses.

Durante todo o percurso, Zé Antônio e Dyana foram seguidos de perto por uma multidão que, com entusiasmo, demonstrava sua confiança no projeto que tem o propósito de trazer mais melhorias e avanços para a cidade. Zé Antônio, que governa a cidade no terceiro mandato, recebeu mais uma vez nas ruas, gestos de aprovação e reconhecimento do trabalho.