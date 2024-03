A CULPA NÃO É DA EMPRESA: OBRA DA AGROINDÚSTRIA DE POLPAS FOI ENTREGUE PELA EMPRESA EM 2022

O representante da empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, responsável pela execução da obra de construção da agroindústria de polpas, entrou em contato com o blog para prestar alguns esclarecimentos em razão da matéria intitulada: AGROINDÚSTRIA DE POLPAS: 4 MESES EM 3 ANOS

O empresário RAIMUNDO NETO, relatou que: “a obra foi entregue pela empresa desde 28/01/2022, e não agora em 2024 como mencionado na matéria. A obra passou pelo processo eleitoral de quatro prefeitos e uma pandemia. Licitada no governo de Hélio, ordem de serviço no Governo Adriano Diógenes, retomada pós pandemia no governo Eudes Miranda, e concluída no governo Arthur Teixeira. Com isso amigo, houve uma depreciação de preços e adequações em planilha no qual a empresa tem direito. Justificada pelo aditivo de valor e apostilhamento de reajuste de preços. Que no qual como você sabe que na pandemia triplicou o valor dos insumos, e como disse, teve ordem de paralisação por parte da prefeitura devido a Covid”.

Ainda, afirmou que: “os prazos dados pela prefeitura foram todos cumpridos pela empresa para entregar a obra. Agora, se não inaugurada em tempo por parte da prefeitura, a empresa não teve mais obrigação de responder o porquê de não ter sido inaugurada. Acredito que tenho sido por falta da comprar dos equipamentos”. Finalizou.

NOTA DO BLOG – ESCLARECIMENTO I

A obra não foi licitada durante a gestão do ex-Prefeito Hélio Willamy, mas, na gestão do ex-Prefeito Adriano Diógenes, que teve mandato suplementar iniciado em 18/12/2018 e concluído em 31/12/2020. Tal certeza é reforçada com a singela análise do processo de licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020, cuja a imagem se observa a seguir.

NOTA DO BLOG – ESCLARECIMENTO II

Tem razão o empresário ao afirmar que a obra foi entregue somente em 2022. Contudo, tal entrega não se deu em 28/01/2022, mas, em 18/01/2022, conforme se observa Atestado de Execução e Capacidade Técnica-Operacional:

O documento revela que a Prefeitura após a entrega da obra em 19/01/2022, passou 785 dias, ou seja, 2 anos e 15 dias para inaugurar a agroindústria de polpas.

NOTA DO BLOG – ESCLARECIMENTO III

A obra teve sob a gestão de 3 prefeitos: ADRIANO DIÓGENES, EUDES MIRANDA e ARTHUR TEIXEIRA. Se traçássemos um cronograma de execução, contabilizando quanto tempo cada gestor ficou responsável pela obra deste do início até a entrega prevista para data próxima, chegamos à seguinte conclusão:

GESTORES TEMPO DE OBRA OBSERVAÇÃO ADRIANO DIÓGENES 115 DIAS DENTRO DO PRAZO EUDES MIRANDA 332 DIAS 331 DIAS DE ATRASO ARTHUR TEIXEIRA 385 DIAS 835 DIAS DE ATRASO

Outrossim, é importante mencionar que o representante da empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, apresentou informação de que no período de gestão interina do ex-prefeito Eudes Miranda, recebeu notificação de paralisação da obra no prazo de 60 dias, devido o aumento de casos da Covid-19 no município. E que após este tempo, a obra foi retomada pela empresa.

O blog agradece ao representante da empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por tornar ainda mais claro para população o compromisso na execução da obra, desde o inicio a entrega. O que intriga é o porquê a prefeitura não entregou em tempo uma obra tão importante como essa a população, em especial, aos agricultores do munícipio.