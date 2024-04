AMÉLIA É MULHER DE VERDADE!

Amélia, aquela da música “Ai que saudade da Amélia” escrita por Mário Lago e Ataulfo Alves, traz em sua letra a versão de uma mulher de caráter, perfeita e autêntica.

A mulher forjada nas dificuldades, sem luxo ou riqueza, tem como seu maior patrimônio os amigos e, principalmente sua família, reconhecimento que advém da confiança, da sinceridade e disponibilidade, daquela que é tida como uma peça fundamental para sua família, essa que sempre priorizou, nunca abandonou, nem pelas vaidades do poder.

A Amélia de Guamaré, em nada representa aquela submissa do samba-canção, muito embora seja capaz de enfrentar a fome ao lado daqueles que ama, como uma representante nata da luta, dos sonhos, da ousadia, da fidelidade e, acima de tudo, da verdade.

A garra, humildade e determinação da Amélia de Guamaré, foi tida como fundamental nas urnas quando elegeu seu ex-esposo e atual Vereador Manu Nascimento, na última campanha eleitoral (2020).

Sua confiabilidade demonstra que seu prestígio e respeito pelo povo estão em alta, pois, nunca partiu dela atos de decepção. O povo conhece aquela que dedicou grande parcela de sua vida a saúde e as ações sociais, principalmente em Salina da Cruz.

O compromisso da Amélia de Guamaré está cada vez mais vivente, não carregando consigo exemplos negativos, nem mesmo aqueles ofertados pela vida. Assim, ao lado do povo e da sua família sempre olhando pra frente resolveu lançar-se pré-candidata a vereadora do município de Guamaré (PODEMOS) ao lado também do pré-candidato a Prefeito Adriano Diógenes (PODEMOS).

Amélia de Guamaré sabe que não será fácil, mas a crença em Deus e o reconhecimento do povo é a força necessária para alcançar seus objetivos na representação do povo na Câmara Municipal.

De verdade? Amélia não tem vaidade. Amélia é uma mulher de VERDADE.