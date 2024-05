AURICÉLIO QUER ARTHUR CANDIDATO A REELEIÇÃO

Se depender do pai do prefeito, Auricélio Teixeira, de parcela de sua família e de grande parte de sua militância política, Arthur Teixeira será candidato à reeleição nas eleições deste ano.

Em sua curta caminhada, há quem afirme que Arthur Teixeira não ouviu conselhos de quem queria seu bem e o de Guamaré. Seguiu ouvindo vozes e atendendo interesses mais políticos e pessoais do que coletivo, imaginando que ao seu redor mãos iriam ajudá-lo e protegê-lo, porém, sangrou pela falta de confiança e pela ação proposital do fogo amigo, quando se deparamos com pessoas do alto escalão do seu governo que não defende sua reeleição.

Além da dita constatação, uma fonte fidelíssima revelou ao blog que o pai de Arthur afirmou que ele será candidato a reeleição: primeiro por ser seu direito e; segundo, porquê estará empenhado em ajudar seu filho a governar com o povo e para o povo, assim como ele governou quando foi prefeito em um curto período de tempo.

Acredita Auricélio que o maior expoente político da situação Hélio Willamy tem uma dívida histórica com ele, esperando ser ainda reconhecido mesmo após tantos anos do sacrifício. Arthur tem qualidades técnicas e politicas que Hélio não tem, e ele precisa reconhecer que o filho de Auricélio é o prefeito, é o mais preparado e tem direito de ir para sua reeleição.

Toda Guamaré lembra que o afastamento de Dedé Câmara foi circunstancial para projetar Auricélio a prefeitura de Guamaré. Esse que em seguida, abdicou não somente da reeleição, tendo antecipado seu mandato com a renúncia, e aqui pra gente… A cidade sentiu. É importante destacar, que a conduta de Auricélio foi acompanhada por seu vice Marcus Túlios.

As medidas foram necessárias para cumprir o acordo político formulado com Hélio, cujo detalhe levou a concretização do ato, em instante que impossibilitaria a realização de novas eleições no município, permitindo a manutenção interina do então Presidente da Câmara Emilson Borba – Lula, aliado de primeira hora de Hélio.

A jogada teve um alto custo político para Auricélio que saiu da vida pública pela porta dos fundos, só ele poderia explicar e convencer uma população que não entende até hoje àquela renúncia, a renúncia de um prefeito que conseguiu moralizar e tirar o povo menos favorecido da frente da prefeitura, e colocar na porta do BB.

Contudo, Auricélio percebe que pode realizar seus projetos políticos e administrativos na figura do seu filho Arthur, o que aparentemente foi compreendido pelo Prefeito, instante em que publicou dias antes da ultima eleição em sua página no Instagram a seguinte mensagem: “Aprendi com meu pai que o trabalho tem um significado maior e mais profundo. Cresci aprendendo pelo exemplo e enxergando em cada atitude sua. Aprendi com ele, que o trabalho pode ser a grande ferramenta para unir pessoas e transformar o ambiente ou a cidade que você vive. Como possível futuro gestor deste municio, se Deus nos abençoar com a vitória, quero dar as mãos as pessoas e construir uma Guamaré que nos dará cada vez mais orgulho!”

Não me surpreenderia um avanço de Hélio ao reivindicar um mandato que não lhe pertence. Em especial quando consideramos natural o direito de Arthur concorrer à reeleição. Porém, sua força política que já foi capaz de tirar Auricélio do jogo, pode ser a mesma que fará Arthur se despedir da vida pública, cumulando para sua família a segunda remessa a exclusão.

Os próximos capítulos desde jogo de xadrez poderão mostrar quem é obstinado, forte e corajoso, descompromissado ou reto, desprendido ou ganancioso, reconhecedor ou ingrato. Quem irá pensar no menor pra se tornar maior, quem irá para o sacrifício pela primeira vez ou quem irá de novo.

Uma frase que tem se repetido muito nas ruas, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp nas ultimas semanas, é que uma grande parcela da população quer que o prefeito Arthur seja candidato a reeleição, consolidando o desejo de seu pai, o ex-prefeito Auricélio Teixeira, da sua família e de grande parte de seus apoiadores.