FALSA PESQUISA É DISSEMINADA EM GUAMARÉ

Apoiadores do ex-prefeito Hélio Willamy estão circulando nas redes sociais, com maior destaque em grupos de WhatsApp, resultado de uma pesquisa falsa sobre intenção de votos para prefeito de Guamaré na eleição futura.

A imagem, aponta que o ex-prefeito está em posição de destaque, exaltando a informação como sendo o candidato que mais cresce na intenção de votos.

Assim, como rastilho de pólvora, inúmeras pessoas passaram a divulgar as imagens com nítido intensão de obter ganho político.

Em consulta realizada no site do TSE restou evidenciado que não existe qualquer pesquisa registra, muito menos a publicação preenche as informações obrigatórias contidas no art. 10 da Resolução nº. 23.600/2019 do TSE, a saber: período de coleta; margem de erro; nível de confiança; número de entrevistados; entidade ou empresa que realizou e, principalmente, o número de registro da pesquisa.

A conduta de divulgar pesquisas sem registro ou falsas nas redes sociais ou em qualquer plataforma da internet está sujeito ao pagamento de multa, sujeitando a uma pena pecuniária no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

É evidente que pesquisas falsas de intenção de votos ou sem o devido registro na Justiça Eleitoral podem trazer prejuízos à sociedade, vez que possuem o condão de macular a opinião pública e influenciar no processo democrático.

Vale ressaltar que antes de compartilhar qualquer pesquisa, é importante que o cidadão entre no site do TRE do seu estado e verifique se foi realmente registrada, porque se não houver registro, o responsável pela divulgação estará sujeito às penalidades.

O blog tomou conhecimento que representantes partidários já dispõem de material que identifica os cidadãos que divulgaram/compartilharam a falsa pesquisa, bem como dados consistentes de quem lidera os disseminadores.

Ressaltou ainda, que a Justiça Eleitoral será acionada para penalizar os transgressores da lei, enaltecendo que a medida visa inibir as pesquisas falsas e entregar o caráter pedagógico àqueles que se valem de artifícios ilegais para desvirtuar e influir no processo democrático.

NOTA DO BLOG

Exemplo desta natureza tem sido enfrentado no munícipio de Macau, onde um pré-candidato divulgou pesquisa falsa, ou sem qualquer registro na Justiça Eleitoral.

Cautela, muita cautela!