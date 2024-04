GALINHOS: HUDSON LIDERA COM 74% PARA PREFEITO, REVELA CONSULT

Pesquisa Consult registrada na Justiça Eleitoral sob número de identificação: RN-05430/2024 e divulgada nesta segunda-feira (29), mostra que se as eleições fossem hoje, o candidato do PSDB a prefeito de Galinhos, Hudson Matias venceria com 74% dos votos. A pesquisa ouviu 350 eleitores na quinta-feira (18), e tem margem de erro máximo permissível de 5,2%, com confiabilidade de 95%.

Prefeito-Espontâneo

Hudson – 60,29%

Alexandre – 12,57%

Nenhum – 2,86%

Não sabe dizer – 23,43%

Outro – 0,86%

Prefeito-Estimulado

Se os futuros pré candidatos a Prefeito(a) de Galinhos, forem esses DOIS, nessas CHAPAS citadas, em qual delas o(a) sr.(a) (você) votaria?

Hudson e Joabe – 74%

Alexandre e Maria Jairo – 18%

Nenhum – 2,57%

Não sabe dizer – 5,43%

Avaliação Prefeito Naldo

Aprova – 78%

Desaprova – 11,7%

Não Sabe dizer – 10,3%