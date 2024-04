HOMEM É MORTO DURANTE CONFRONTO COM POLICIAIS EM GALINHOS

Na noite desta sexta-feira (26), por volta das 23h40, em patrulhamento da Policia Militar na cidade de Galinhos, elementos ao perceberem a presença policial empreenderam fuga.

Um dos elementos adentrou a um imóvel, onde foi feito o acompanhamento, o suspeito que ali tentou omiziar-se efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que de pronto repeliu a injusta agressão, foi alvejado e imediatamente socorrido pela equipe.

O suspeito foi levado ao hospital local, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos, tendo sido seu óbito diagnósticado pela equipe médica local naquela unidade de pronto atendimento.

Segundo o Sargento Dênnis Rodrigues, responsável pelo destacamento policial da cidade de Galinhos, ele disse que até o momento o suspeito não foi identificado, mas foi encontrado com ele o seguinte material a seguir exposto: 1 revólver Taurus cal. 38, com capacidade para 5 tiros, N° AA574063 -5 munições, sendo 1 deflagrada, 1 percutida e não deflagrada e 3 intactas. Diante do fato delituoso, todo material foi apresentado na 5° DRPC Macau para procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 981124822, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar