MACAU: AS PESQUISAS QUE FLÁVIO ESCONDE E A VERDADE GUARDADA A SETE CHAVES

Na cidade das salinas o ex-prefeito Flávio Veras está realizando pesquisas internas semanalmente para saber a intenção de votos do eleitor. Contudo, as projeções eleitorais tem sido objeto indisponível a população.

Flávio chegou a mencionar que iria divulgar uma dessas análises no último dia 20, porém, misteriosamente desistiu, o que levantou inúmeros questionamentos, com maior destaque a suposta insatisfação com os resultados.

Mas afinal, o que Flávio tentar esconder da população? Qual a razão de não registrar uma dessas pesquisas? Qual o motivo de não as divulgar? Há quem afirme que esses gestos furtivos ocorrem pelo fato dessas apurações não conter o nome do pretenso candidato de Flávio, face ausência da singela pergunta: “você votaria no candidato de Flávio Veras?”

Diversas notas apontam para o nome de Airton, gerente de suas lojas e homem de sua confiança, medida que visa aquilatar seu potencial político. Entretanto, Flávio sabe da missão difícil que é transferir votos para outra pessoa. Porém, sua obsessão pelo poder pode conduzi-lo a tudo para convencer eventuais aderentes ao seu projeto político.

Entre a capacidade de invencionar e a realidade, sempre devemos nos apegar a pesquisa que está na boca do povo, que parte da expressão e do olhar firme e sem rodeios, daqueles cujo o sentimento é entusiasmado pelas simples certezas: o macauense não suporta mais ter sua terra vinculada as páginas policiais e nem conviver com salários atrasados.