MÃE É PRESA SUSPEITA DE ABANDONAR TRÊS FILHOS MENORES PARA IR A UMA FESTA

O caso ocorreu na cidade de Porto do Mangue, município localizado na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia feita à Polícia Militar informava que a mãe das crianças, de 2, 3 e 4 anos, as deixou trancadas dentro de casa para ir a uma festa na cidade.

Após a denúncia, os policiais solicitaram apoio do Conselho Tutelar e foram até a residência da suspeita, onde encontraram as crianças sozinhas e trancadas, configurando crime de abandono de incapaz. A mãe foi localizada, presa e conduzida para Mossoró para os procedimentos cabíveis.

O abandono de incapaz segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) é uma forma de violação dos direitos da criança e do adolescente, que consiste em deixar de prestar assistência à criança ou ao adolescente que necessita de cuidados e que está sob a responsabilidade da família, da comunidade ou do poder público.

Esse crime pode ocorrer tanto dentro quanto fora do âmbito familiar, e pode envolver negligência, abandono material, abandono afetivo ou abandono institucional.